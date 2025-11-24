Стоимость строительства обхода Адлера увеличилась до 127,9 млрд рублей

Обход Адлера является частью строительства новой магистрали «Джубга — Сочи», которая должна стать альтернативой действующей федеральной трассе А-147. Поручение подготовить схему финансирования и обеспечить проектирование новой трассы с 2024 года Президент России Владимир Путин дал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Протяженность будущей дороги составит около 130 км, а предполагаемый прирост ВВП от ее реализации, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, оценивается в 2,2 трлн руб.