Изменения в бронировании билетов на междугородние маршрутки готовятся в Беларуси

— Билеты на выходные бронируются с понедельника — на пять-шесть рейсов, друг у друга и так далее. Потом не выкупаются. В итоге часть маршруток уходит в рейс с пустыми местами при отсутствии билетов в продаже уже в начале недели, — обратил он внимание.