Изменения в бронировании билетов на междугородние маршрутки готовятся в Беларуси

Билеты на маршрутки будут продаваться по-новому в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси готовятся корректировки, связанные с продажей билетов на маршрутные такси, пишет газета «Рэспублiка».

По словам директора Могилевского областного центра управления транспортом Игоря Можаровского, на данный момент в Беларуси перевозчики используют разрозненные системы продажи билетов. И из-за раннего бронирования, например, возникает проблема выехать из Могилева в Минск. Хотя ежедневно областной центр со столицей связывают 120 рейсов местного перевозчика и 40 рейсов от минского оператора.

— Билеты на выходные бронируются с понедельника — на пять-шесть рейсов, друг у друга и так далее. Потом не выкупаются. В итоге часть маршруток уходит в рейс с пустыми местами при отсутствии билетов в продаже уже в начале недели, — обратил он внимание.

Транспортники призывают навести порядок не только на дорогах, но и в интернете. Так, предлагается продавать билеты на маршрутки и в кассах автостанций, что предусмотрено Правилами перевозок, которым, увы, следуют не все.

Вообще, в Беларуси к 1 мая 2027-го хотят создать единую систему бронирования и продажи билетов на автобусы и маршрутки. Ее создадут на базе процессингового центра «Минсктранса».

«Комсомолка» сообщала, что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также Минтранс Беларуси сказал, заменят ли полностью междугородние маршрутки на автобусы.

Но еще Минтранс анонсировал скоростные автобусные маршруты по Беларуси.

