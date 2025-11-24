Как не попасть в аварию на дорогах в межсезонье

Поездка по снегу требует особой подготовки автомобиля. Перед началом пути важно как следует прогреть двигатель. Трогаться с места необходимо плавно, на первой передаче с минимальными оборотами, когда температура охлаждающей жидкости составляет 85−90 градусов. Двигаться лучше по снежной колее, не быстрее, чем 40 км/ч. Ехать по глубокому снегу стоит без остановок и переключения передач. Небольшие сугробы можно преодолевать с хода, въезжая в них строго под прямым углом, а в случаях, когда снег особо глубокий, можно снизить давление в шинах не более чем на 20−25%. Это уменьшит давление колес на снег и улучшит проходимость.