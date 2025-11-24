В Тюмени приостановил работу завод крупного федерального холдинга

В компании также отметили, что приостановка производства связана с сезонным снижением спроса на строительные материалы. Известно, что тюменский завод работает с 2013 года и входит в состав федерального холдинга. Ранее в Тюмени приостановил работу завод керамического кирпича «Винзер».