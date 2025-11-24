Туристический бизнес в Приморье выходит из «тени»

По данным ведомства, в едином реестре числится 726 средств размещения, из которых 566 уже прошли классификацию или процедуру самооценки. Особое внимание уделяется гостевым домам. Их в крае более 100, однако официально зарегистрированы пока только 25 объектов. До 1 января 2026 года все они должны пройти самооценку.