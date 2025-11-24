Туристический бизнес в Приморье выходит из «тени»

На встрече представителей министерства туризма края с владельцами отелей и гостевых домов подняли данные вопросы, а также затронули темы соблюдения налогового законодательства и правила миграционного учета иностранных граждан.
По оценкам, за девять месяцев текущего года по Приморью совершено более 3,3 миллиона визитов. Значительная часть гостей размещается в коллективных средствах размещения, которых в регионе насчитывается свыше 1,1 тысячи.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко подчеркнула, что важной задачей сегодня является не только увеличение номерного фонда, но и обеспечение безопасности и качества отдыха.
«Люди не должны искать сомнительные квартиры и нелегальные базы отдыха. В этом случае речь идет не только о снижении уровня сервиса, но и о безопасности туристов и репутации региона», — заметила министр.
По данным ведомства, в едином реестре числится 726 средств размещения, из которых 566 уже прошли классификацию или процедуру самооценки. Особое внимание уделяется гостевым домам. Их в крае более 100, однако официально зарегистрированы пока только 25 объектов. До 1 января 2026 года все они должны пройти самооценку.
«Основная цель обеспечить качество и безопасность отдыха. После процедуры самооценки сервис получит чёткие критерии. Наша задача, помочь бизнесу адаптироваться», — пояснила Набойченко.
В министерстве напомнили, что предоставление услуг без включения объекта в реестр и завершенной классификации грозит штрафами для должностных лиц от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 450 тысяч рублей.
Основной акцент сейчас делается на профилактику: консультирование, помощь в оформлении документов, разъяснение требований. Власти заинтересованы в том, чтобы предприниматели успешно вошли в правовое поле и способствовали развитию туристической инфраструктуры края.
В планах министерства в ближайшее время провести круглый стол с участием отельеров и туроператоров. На нем они хотят сформировать более привлекательный туристический продукт, как по содержанию, так и по стоимости.