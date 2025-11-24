Прокуратура восстановила права несовершеннолетнего в Новосибирске

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Выяснилось, что компания неправомерно возложила на несовершеннолетнего обязанность по оплате коммунальных услуг до заключения с ним договора социального найма, что противоречит п. 1 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ.
По поручению прокуратуры Кировского района руководителю УК было внесено представление. В результате вмешательства прокуратуры права ребенка восстановлены, а задолженность с начисленной пеней почти 90 тыс. рублей списана с его лицевого счёта.