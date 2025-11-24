Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура восстановила права несовершеннолетнего в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области проверила действия управляющей компании после жалобы законного представителя ребенка о незаконных списаниях за ЖКХ.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Выяснилось, что компания неправомерно возложила на несовершеннолетнего обязанность по оплате коммунальных услуг до заключения с ним договора социального найма, что противоречит п. 1 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ.

По поручению прокуратуры Кировского района руководителю УК было внесено представление. В результате вмешательства прокуратуры права ребенка восстановлены, а задолженность с начисленной пеней почти 90 тыс. рублей списана с его лицевого счёта.