Мясной павильон на «Спортивке» во Владивостоке суд постановил снести

Во Владивостоке, 24 ноября, Арбитражный суд удовлетворил иск администрации города, признав Мясной павильон на Спортивном рынке самовольной постройкой и обязав собственников демонтировать строение и освободить участок от стройматериалов.
Решение суда пока не вступило в силу, как отмечают представители рынка, собственники намерены его обжаловать, а торговля в павильоне продолжается. Согласно информации портала VL.ru, экспертиза подтвердила капитальный характер здания, что противоречит разрешённым условиям аренды участка: он предоставлялся только для торговли, а не для капитального строительства.
Мясной павильон размещён на участке от улицы Фадеева до мостика на Борисенко, где пока продолжают работать торговые ряды. Судебные претензии к павильону рассматривались отдельно в течение более двух лет, из которых основное время заняла экспертная проверка, установившая несоответствие назначения участка фактическому использованию. Ранее подобные решения были вынесены по торговым центрам «Союз» и «Гранд», их демонтаж затянулся, но апелляции собственников отклонёны.
Собственник ООО «Буше» настаивал в суде, что павильон не относится к капитальным строениям и может быть разобран, однако аргументы не были приняты. Владельцами компании являются Александр Ясин и Сергей Матвеев, ныне находящиеся под следствием, а также уже осуждённый Игорь Ковальчук.
Согласно официальным сведениям, участок готовится к редевелопменту: на его территории планируется строительство высотных зданий до 44 этажей в рамках программы комплексного развития территории, однако первый проект был отменён после протеста прокуратуры, и сейчас специалисты разрабатывают новый.