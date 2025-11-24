Мясной павильон на «Спортивке» во Владивостоке суд постановил снести

Мясной павильон размещён на участке от улицы Фадеева до мостика на Борисенко, где пока продолжают работать торговые ряды. Судебные претензии к павильону рассматривались отдельно в течение более двух лет, из которых основное время заняла экспертная проверка, установившая несоответствие назначения участка фактическому использованию. Ранее подобные решения были вынесены по торговым центрам «Союз» и «Гранд», их демонтаж затянулся, но апелляции собственников отклонёны.