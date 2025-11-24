Резидент Свободного порта Владивосток не сдержал обязательств

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) через Арбитражный суд Приморского края расторгла соглашение об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) с ООО «Соларис Гуд». Компания в соответствии со взятыми на себя инвестиционными обязательствами должна была построить торгово-административный центр во Владивостоке, но даже не приступила к реализации проекта, сообщает ИА PrimaMedia.
В решении суда говорится, что 27 декабря 2018 года АО «КРДВ» и «Соларис Гуд» заключили соглашение, согласно которому инвестор принял на себя обязательства по реализации проекта «Строительство торгово-административного центра в районе ул. Выселковая, д. 49 на территории города Владивостока». Планируемая сумма инвестиций по соглашению должна была составить 21,1 млн рублей, что немного для строительства 4-этажного здания площадью 800 кв. метров.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Соларис Гуд» было зарегистрировано во Владивостоке в ноябре 2018 года, а уже в 2019 году компания оформила земельный участок для размещения объекта по договору аренды по преференции (без торгов), что является значительной льготой.
Отметим, что учредитель и генеральный директор ООО «Соларис Гуд» Максим Исаев ранее был руководителем двух компаний (ООО «АВС Грин» и ООО «Грин Вилл»), ликвидированных по решению Федеральной налоговой службы (ФНС.).
В соглашении были прописан сроки реализации проекта — период с 2019-го по 2022-ой год.
«Согласно плану-графику, являющемуся неотъемлемой частью соглашения, резидент принял обязательства в срок до конца 4 квартала 2021 года завершить работы: по разработке проектно-сметной документации, получение разрешительной документации, строительно-монтажным работам, благоустройству прилегающей территории. По итогам отчета за 2 квартал 2024 года, резидентом не созданы рабочие места, объем капитальных вложений, осуществленных инвестиций составил 5 001 100, 00 рублей, подтверждающих документов о фактическом осуществлении указанных в отчетах инвестиций ответчик не представил», — говорится в материалах дела.
В феврале 2025 года представители КРДВ провели выездную проверку на место предполагаемой стройки. По результатам осмотра было установлено, что участок не огорожен забором, земельные и строительные работы не ведутся, а территория покрыта древесно-кустарниковой растительностью. Участок был оформлен резидентом в 2019 году по договору аренды по преференции (без торгов).
«В нарушение условий заключенного соглашения ответчик в установленный срок инвестиционный проект не реализовал, инвестиции в форме капитальных вложений по проекту в заявленном размере не осуществил. Деятельность по соглашению ответчиком не осуществляется», — говорится в материалах.
Ссылаясь на то, что инвестор не устранил нарушения, КРДВ обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края. Рассмотрев исковые требования по существу, суд удовлетворил иск корпорации в полном объеме.
По стандартной практике решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.