Новосибирские студенты предпочитают совместную аренду жилья

Наибольшая популярность этого формата наблюдается среди студентов юридических факультетов, где 47% делят жилье с друзьями. Совместное проживание также востребовано у студентов IT и психологии (по 13%), а также у будущих инженеров (7%), пишет infopro54.
Тем не менее, лишь 28% студентов готовы арендовать отдельные квартиры, среди которых в основном учащиеся экономических (47%) и IT-специальностей (46%).
При выборе квартиры новосибирские студенты в первую очередь обращают внимание на цену (58%) и удобное расположение (26%), а также на наличие интернета и комфортную атмосферу.
