Омичка пошла в суд после сотрудничества со стоматологией

«Несмотря на выполнение обязанностей и дисциплину, женщина получила только аванс 16 000 рублей, а остальная часть заработной платы осталась невыплаченной. В связи с недополученной заработной платой гражданка обратилась в устной форме к директору с требованием выплатить причитающуюся ей заработную плату, однако ей сообщили, что расчет верен. После разговора с работодателем омичку побудили написать заявление на увольнение по собственному желанию, пояснив, что иначе ей не выплатят расчет за дальнейшую работу, так как она официально не трудоустроена», — приводятся в публикации некоторые изложенные на процессе обстоятельства.