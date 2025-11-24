Омичка пошла в суд после сотрудничества со стоматологией

По данным пресс-службы ГУФССП по Омской области, раскрытым в понедельник, 24 ноября 2025 года, приставам пришлось вмешаться в процесс взыскания задолженности по заработной плате перед экс-сотрудницей одной из городских стоматологий.
«Омичка обратилась с иском в суд к ООО “Смайл” об установлении факта трудовых отношений, возложении обязанности заключить трудовой договор, взыскании заработной платы, компенсации за задержку выплаты заработной платы, восстановлении на работе, взыскании денежной компенсации морального вреда», — уточняют исковые требования женщины в службе судебных приставов.
Озвучено, что речь в иске шла о сумме около 300 тысяч рублей, помимо взыскания невыплаченной заработной платы, в суде заявлялись в том числе требования «об установлении факта трудовых отношений», восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда и выплаты за вынужденный прогул.
«Несмотря на выполнение обязанностей и дисциплину, женщина получила только аванс 16 000 рублей, а остальная часть заработной платы осталась невыплаченной. В связи с недополученной заработной платой гражданка обратилась в устной форме к директору с требованием выплатить причитающуюся ей заработную плату, однако ей сообщили, что расчет верен. После разговора с работодателем омичку побудили написать заявление на увольнение по собственному желанию, пояснив, что иначе ей не выплатят расчет за дальнейшую работу, так как она официально не трудоустроена», — приводятся в публикации некоторые изложенные на процессе обстоятельства.
Обозначено, что суд удовлетворил заявленные требования на указанную сумму, после чего приставы приступили к работе по исполнению данного вердикта.
Позиция коммерческой структуры в материалах ГУФССП по Омской области не приводится.