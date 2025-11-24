Коммунальщики Владивостока до сих пор не восстановили город после ремонтов

Открытые участки есть во дворе дома на улице Луговой, 83Б, и на Океанском проспекте, 85/2, где траншея не только угрожает возможным порывом на сетях, но и мешает жильцам попасть в подъезд. Остались открытые сети возле дома № 28 на улице Крыгина: местные жители пишут, что траншея достаточно глубокая, но она не огорожена даже символическими сигнальными лентами, есть угроза безопасности пешеходов.
В районе дома № 165а по улице Светланской ремонт теплотрассы был закончен в октябре, но рабочие оставили после себя горы изъятого грунта, остатки стройматериалов, деревянные паллеты и прочие производственные отходы.
В районе дома № 1 по улице Спортивной разрытую траншею всё-таки закопали, но, как отмечают жильцы, горячая вода в доме до сих пор отсутствует. Теперь неясно, восстановят ли коммунальную услугу в ближайшее время, или же до начала отопительного сезона в 2026 году ждать этого удобства не стоит.
По данным сервиса «Отключения воды и света» от vl.ru, к 17:30 во Владивостоке горячей воды нет по 26 адресам, в основном в Первомайском районе. Все отключения аварийного характера, в основном порывы на сетях.