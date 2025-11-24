Ричмонд
Коммунальщики Владивостока до сих пор не восстановили город после ремонтов

Жители Владивостока пишут в telegram-чат мэра, что на улицах города, несмотря на приближение зимы и отрицательную температуру воздуха в ночные и утренние часы, ещё остаются участки труб горячего водоснабжения, которые не закрыли после проведения ремонтных работ. Горожане беспокоятся, что если брошенные траншеи оставить открытыми на зиму, трубы перемёрзнут, дома окажутся без отопления и горячей воды на неопределённый срок, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Открытые участки есть во дворе дома на улице Луговой, 83Б, и на Океанском проспекте, 85/2, где траншея не только угрожает возможным порывом на сетях, но и мешает жильцам попасть в подъезд. Остались открытые сети возле дома № 28 на улице Крыгина: местные жители пишут, что траншея достаточно глубокая, но она не огорожена даже символическими сигнальными лентами, есть угроза безопасности пешеходов.

В районе дома № 165а по улице Светланской ремонт теплотрассы был закончен в октябре, но рабочие оставили после себя горы изъятого грунта, остатки стройматериалов, деревянные паллеты и прочие производственные отходы.

В районе дома № 1 по улице Спортивной разрытую траншею всё-таки закопали, но, как отмечают жильцы, горячая вода в доме до сих пор отсутствует. Теперь неясно, восстановят ли коммунальную услугу в ближайшее время, или же до начала отопительного сезона в 2026 году ждать этого удобства не стоит.

По данным сервиса «Отключения воды и света» от vl.ru, к 17:30 во Владивостоке горячей воды нет по 26 адресам, в основном в Первомайском районе. Все отключения аварийного характера, в основном порывы на сетях.