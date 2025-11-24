Коммунальщики Владивостока до сих пор не восстановили город после ремонтов

В районе дома № 1 по улице Спортивной разрытую траншею всё-таки закопали, но, как отмечают жильцы, горячая вода в доме до сих пор отсутствует. Теперь неясно, восстановят ли коммунальную услугу в ближайшее время, или же до начала отопительного сезона в 2026 году ждать этого удобства не стоит.