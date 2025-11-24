Ричмонд
Почти 139 млн рублей выделяется на строительство новой дороги в Новинках

В поселке Новинки (входит в городской округ город Нижний Новгород) построят новую дорогу местного значения.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «ГУММиД».

Согласно данным, общая стоимость работ составит 138,9 млн рублей. Контракт включает полный цикл работ: проведение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также само строительство. Проект охватывает улицы Минина и Деловую. Длина нового дорожного полотна составит 0,34 км на улице Минина и 0,15 км на Деловой. Также предусмотрено обустройство парковочной зоны площадью 4290 кв. метров на Деловой, строительство велодорожек (680 метров на Минина и 300 метров на Деловой), установка наружного освещения и закрытой ливневой канализации. Конкурс уже завершен, его итоги подведут 27 ноября. Подрядчик обязан завершить все работы и передать объект заказчику до 31 мая 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Новинках планируют построить новую магистральную улицу от дублера проспекта Гагарина до границ первого лота в поселке.