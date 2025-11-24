Зарплаты сотрудников лесного хозяйства Приморья выросли до 100 тысяч рублей

«Зарплата выросла многократно, раньше лесничий участковый получал 25 рублей на руки, лесной пожарный и того меньше. Это было пять лет назад. На сегодня средняя зарплата в Примлесе — в районе 90 тысяч рублей, выше средней по экономике региона. Зарплата в подведомственном учреждении, которое тушит лесные пожары, занимается воспроизводством лесов — “Приморская авиабаза”, уже в районе 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.