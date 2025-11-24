Зарплаты сотрудников лесного хозяйства Приморья выросли до 100 тысяч рублей

Заработная плата сотрудников лесного хозяйства существенно выросла за последние пять лет в Приморье. Если ранее средний доход составлял около 25 тысяч рублей, то сейчас он достиг 90−100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Приморья.
«Зарплата выросла многократно, раньше лесничий участковый получал 25 рублей на руки, лесной пожарный и того меньше. Это было пять лет назад. На сегодня средняя зарплата в Примлесе — в районе 90 тысяч рублей, выше средней по экономике региона. Зарплата в подведомственном учреждении, которое тушит лесные пожары, занимается воспроизводством лесов — “Приморская авиабаза”, уже в районе 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Такая динамика положительно сказалась на кадровом составе: профессия стала привлекательной для молодых специалистов, включая студентов, обучающихся по целевым направлениям. В результате принятых мер нелегальные заготовки леса были полностью прекращены.
Восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку елей и пихт на 1,3 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
«С 2021 по 2023 годы “черные лесорубы” прекратили свое существование, в основном. Оставались несколько самых упорных, но на сегодняшний день кто-то исправился, кто-то сидит в тюрьме. Это нормальный процесс. Мы же не просто прекратили их деятельность, мы создали условия для ведения бизнеса на законных основаниях», — говорится в сообщении.
Легальный бизнес развивается через систему аукционов на право использования лесосек, что обеспечило значительный рост поступлений в краевой бюджет. Параллельно ведется активное развитие инфраструктуры: строятся новые административные здания, общежития для стажёров, модернизируются авиабазы и лесопожарные станции.
Напомним, Приморский краевой суд оставил без изменения обвинительный приговор группе из восьми жителей Дальнегорска, осуждённых за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Ранее Дальнегорский районный суд признал их виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ.