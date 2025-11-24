Казахстанец запустит завод в Шымкенте, где будет перерабатывать лом и отходы

«Лом и отходы свинца доставляются автотранспортом и выгружаются на специально оборудованную бетонную площадку. В производстве используется свинец из списанных аккумуляторов… В процессе плавления удаляются примеси, и получают чистый свинец, пригодный для повторного использования в производстве новых аккумуляторов или других изделий», — говорится в нетехническом резюме компании по проекту, выложенному в рамках его публичного обсуждения.
Для извлечения свинца будет применяться специальная установка, работа которой включает несколько этапов. В частности, бывшие в употреблении аккумуляторы будут резать и извлекать из них свинцовые пластины и электролит (серную кислоту).
Электролит будет сливаться в специальный резервуар, а пластины собираться и направляться на переплавку в плавильную печь. Последняя будет работать на природном газе, который будет поступать на предприятие по трубопроводу.
Ежедневно на заводе планируется выпускать 3,5 тонны свинца в чушках (годовая мощность составит 910 тонн свинца). Производимый на заводе свинец будет поставляться потребителям.
Компания отмечает, что территория завода находится в аренде у индивидуального предпринимателя «Әдина Р» на основании договора аренды от 2 октября 2025 года.
В 2024 году компания Vostok Trade заявляла о планах открыть в 2025 году завод по производству свинца и меди в индустриальной зоне «Жулдыз» Шымкента — мощность предприятия должна была составить 30 тыс. тонн свинца в год. Попутно планировалось выпускать медь и цинк.