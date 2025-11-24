В Узбекистане на побережье Айдаркуля открыли современный туристический центр

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане на берегу Айдаркуля открыли современный туристический центр, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
«С целью развития туристического потенциала Джизакской области, а также дальнейшего увеличения числа местных и иностранных туристов, на побережье Айдаркуля введен в эксплуатацию новый туристический комплекс “Aydarko’l Resort”, — говорится в сообщении.
На территории построили современный комплекс на 594 места, двухэтажный санаторий на 200 мест, хостел на 294 места, 40 капсул на 100 мест четырех типов, автокартинг, детскую и две волейбольные площадки.
«В результате в зоне отдыха организовано 20 новых туристических услуг, а 1 000 местных жителей обеспечены работой», — говорится в сообщении.
Кроме того, на побережье гостям предоставляют 40 топчанов, 200 пляжных зонтов, услуги катеров и яхт, кафе, ресторан, открытый бассейн, а также санитарно-гигиенические пункты.
Новый туристический центр планирует ежегодно привлекать 100 тыс. иностранных и 500 тыс. местных туристов. Для семей и молодежи введут специальные турпакеты: «Weekend tour», «Family rest», «Youth camp».
Айдаркуль — крупное бессточное озеро в северно-восточной части Узбекистана, является искусственным водохранилищем в Айдар-Арнасайской системе озер, занимающей общую площадь 4 000 км². Сегодня площадь озера составляет около 3000 км².