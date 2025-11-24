В Калининградской области назначили нового главу Фонда капремонта

У Алексея большой профессиональный опыт в организации строительно-производственных работ. Он неоднократно доказывал свою эффективность, внедряя новые методы в проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Изменения позволили повысить качество работ и вместе с этим сократить сроки. Он лично участвовал в обследовании технического состояния домов, взаимодействовал с подрядными организациями, разрабатывал технические решения. Учитывая его компетенции и прикладные знания в отрасли, ставим задачи по повышению эффективности работы фонда, чтобы положительные изменения в первую очередь заметили жители региона, — заявил первый замгубернатора Валерий Шерин.