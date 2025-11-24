В Калининградской области назначили нового главу Фонда капремонта

Исполняющим обязанности генерального директора областного Фонда капитального ремонта стал Алексей Малюгин. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Малюгин уже работал в фонде с 2016 по 2022 годы. Он начинал трудиться инженером и впоследствии стал заместителем гендиректора по производственным вопросам. Последние три года занимался восстановлением жилищной инфраструктуры и городской среды Мариуполя в должности руководителя производственно-технического отела «Роскапстрой — Новороссия».
У Алексея большой профессиональный опыт в организации строительно-производственных работ. Он неоднократно доказывал свою эффективность, внедряя новые методы в проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Изменения позволили повысить качество работ и вместе с этим сократить сроки. Он лично участвовал в обследовании технического состояния домов, взаимодействовал с подрядными организациями, разрабатывал технические решения. Учитывая его компетенции и прикладные знания в отрасли, ставим задачи по повышению эффективности работы фонда, чтобы положительные изменения в первую очередь заметили жители региона, — заявил первый замгубернатора Валерий Шерин.
До этого генеральным директором фонда был Олег Туркин. По данным правительства, он написал заявление о расторжении трудового договора по собственной инициативе.
В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении Олега Туркина. Среди обвиняемых также шесть его подчинённых. Дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершённые группой лиц или в особо крупном размере». Максимальная санкция — десять лет лишения свободы.
Олега Туркина задержали в июне 2024 года. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии СК, обвиняемые растратили более 9,1 миллиона рублей «на цели, не связанные с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе на корпоративы и другие развлекательные мероприятии». В июне 2025 года суд отказал следствию в продлении домашнего ареста Туркину.