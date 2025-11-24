В Омске изымают незаконно проданные земли возле Дендросада и рощи

Прокуратура Омской области добилась изъятия 13 земельных участков общей площадью более 172 тысяч квадратных метров в районе Дендросада и Старозагородной рощи. Установлено, что в 2006—2007 годах местные власти незаконно передали эти земли коммерческой организации под видом сельхозназначения, хотя фактически там велось коттеджное строительство.
Часть изъятых территорий находилась на землях особо охраняемой природной зоны — памятника природы «Омский дендрологический сад имени Г. И. Гензе». Суд удовлетворил требования прокуратуры после длительного разбирательства, в ходе которого апелляционный суд отменял первоначальное решение по процессуальным основаниям.
Параллельно продолжается суд по изъятию еще пяти участков площадью около 5 тысяч квадратных метров в этом же районе. По мнению надзорного ведомства, все эти земли были предоставлены в частную собственность с нарушениями законодательства — без проведения торгов и по заниженной стоимости.