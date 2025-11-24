Лучшего детского стоматолога России выбрали в Новосибирске

В Новосибирске успешно завершился XX Юбилейный Сибирский конгресс «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия», собравший более 300 специалистов из разных уголков страны. Мероприятие, посвящённое памяти профессора Тамары Чебаковой, стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов междисциплинарного подхода в стоматологии.
Как отметила главный стоматолог Новосибирской области Наталья Кузнецова, за двадцатилетнюю историю конгресс превратился в знаковое событие федерального масштаба.
«За эти годы наш конгресс стал авторитетной площадкой, где рождаются новые идеи, укрепляются профессиональные связи и определяются векторы дальнейшего развития стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Тема — “Междисциплинарный подход” — выбрана не случайно. Успех лечения пациента сегодня зависит от слаженной работы стоматолога-терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга, пародонтолога. Только объединив наши знания и усилия, мы можем предложить пациентам действительно эффективное, прогнозируемое и долговечное лечение», — подчеркнула Наталья Кузнецова.
В работе форума принял участие заместитель Губернатора региона Константин Хальзов. Научная программа охватила самые современные направления: от применения пробиотиков и материалов с памятью формы до новых методик лечения детского кариеса и флюороза.
Параллельно в симуляционном центре НГМУ прошёл финал чемпионата Стоматологической Ассоциации России по детской стоматологии. Победителем профессионального соревнования стал ортодонт из Тулы Алексей Крестничев, второе место заняла новосибирский врач Алина Лебедева, а третье — детский стоматолог из Красногорска Вера Николенко. Чемпионат сохранил традицию проводиться в городе предыдущего победителя, а саму победительницу прошлого года, новосибирского врача Анну Мишину, включили в состав жюри.