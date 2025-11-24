Лучшего детского стоматолога России выбрали в Новосибирске

«За эти годы наш конгресс стал авторитетной площадкой, где рождаются новые идеи, укрепляются профессиональные связи и определяются векторы дальнейшего развития стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Тема — “Междисциплинарный подход” — выбрана не случайно. Успех лечения пациента сегодня зависит от слаженной работы стоматолога-терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга, пародонтолога. Только объединив наши знания и усилия, мы можем предложить пациентам действительно эффективное, прогнозируемое и долговечное лечение», — подчеркнула Наталья Кузнецова.