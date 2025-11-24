Новосибирские майнеры нанесли ущерб энергосистеме на 100 миллионов рублей

Следствие установило, что Шарманов, решив организовать работу майнинговых ферм, намеренно избегал оплаты потребляемой электроэнергии. Для реализации этой схемы он обратился к мастеру участка АО «РЭС» Серкову. Сообща они нашли подходящее место на территории Новосибирского района, где разместили нестационарные объекты с оборудованием для добычи криптовалюты, оснащённые средствами постоянного потребления энергии.