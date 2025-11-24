Новосибирские майнеры нанесли ущерб энергосистеме на 100 миллионов рублей

В Ленинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело о масштабном хищении электроэнергии для майнинга криптовалюты. Местные жители Виктор Шарманов и Александр Серков обвиняются в причинении ущерба энергоснабжающей организации в особо крупном размере по статье 165 УК РФ.
Следствие установило, что Шарманов, решив организовать работу майнинговых ферм, намеренно избегал оплаты потребляемой электроэнергии. Для реализации этой схемы он обратился к мастеру участка АО «РЭС» Серкову. Сообща они нашли подходящее место на территории Новосибирского района, где разместили нестационарные объекты с оборудованием для добычи криптовалюты, оснащённые средствами постоянного потребления энергии.
Предпринимательская деятельность обвиняемых, продолжавшаяся с июля 2023 года по март 2024 года, нанесла.
«Шарманов и Серков осуществили безучётное бездоговорное потребление электроэнергии в размере 16 758 149 кВт/ч, причинив собственнику имущества АО “РЭС” ущерб в размере 99 042 583,26 рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.