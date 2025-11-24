Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане обнаружили контрафактное производство «Смекты»

Vaib.uz (Узбекистан. 24 ноября). В Министерство юстиции поступила жалоба о нарушении прав французской компании Mayoly Pharma France, выпускающей известную во всём мире продукцию под брендом «Smecta/Смекта». Местное предприятие попыталось воспользоваться популярностью оригинального препарата и наладило выпуск поддельной продукции.

Источник: Vaib.Uz

В ходе проверки выяснилось, что узбекское предприятие выпустило 1000 упаковок контрафактной продукции под названием «Смекта Актив». По звучанию и оформлению эта марка схожа с оригинальной, что могло ввести в заблуждение покупателей и аптечных работников.

В результате разбирательства Министерство юстиции привлекло узбекское предприятие к ответственности, назначив штраф в размере 100 базовых расчетных величин — это 41 миллион сумов. Также на компанию возложена обязанность прекратить все действия, нарушающие права на товарный знак «Smecta/Смекта».

Напоминаем: покупая препараты в аптеках, обязательно проверяйте их подлинность, особенно такие популярные средства, как «Смекта». Для этого можно воспользоваться приложением Asl Belgisi, чтобы не стать жертвой контрафакта и не подвергать своё здоровье риску.