В ходе проверки выяснилось, что узбекское предприятие выпустило 1000 упаковок контрафактной продукции под названием «Смекта Актив». По звучанию и оформлению эта марка схожа с оригинальной, что могло ввести в заблуждение покупателей и аптечных работников.
В результате разбирательства Министерство юстиции привлекло узбекское предприятие к ответственности, назначив штраф в размере 100 базовых расчетных величин — это 41 миллион сумов. Также на компанию возложена обязанность прекратить все действия, нарушающие права на товарный знак «Smecta/Смекта».
Напоминаем: покупая препараты в аптеках, обязательно проверяйте их подлинность, особенно такие популярные средства, как «Смекта». Для этого можно воспользоваться приложением Asl Belgisi, чтобы не стать жертвой контрафакта и не подвергать своё здоровье риску.