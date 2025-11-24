В Узбекистане обнаружили контрафактное производство «Смекты»

Напоминаем: покупая препараты в аптеках, обязательно проверяйте их подлинность, особенно такие популярные средства, как «Смекта». Для этого можно воспользоваться приложением Asl Belgisi, чтобы не стать жертвой контрафакта и не подвергать своё здоровье риску.