В Ташкенте решили привести в порядок внешний вид и подъезды к рынку «Аския»

Речь идёт не только об обновлении фасадов, но и о создании дополнительных удобств для покупателей, а также о реконструкции подъездных путей. Правда, точные сроки реализации этих обещаний в хокимияте так и не назвали — было лишь сказано, что всё планируется завершить «к праздникам», не уточнив, к каким именно.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что китайская компания Sheng-Ke International выиграла тендер на масштабную реконструкцию «Аскии». Согласно условиям, проект оценивался в весьма солидную сумму — 17,6 миллиона долларов (225,5 миллиарда сумов).
По плану инвесторы должны были построить современный экобазар, вместительную парковку на 400 автомобилей и холодильный склад. Взамен китайская компания получала бы право осваивать оставшуюся территорию базара, возведя там гостиницу и торгово-развлекательный комплекс с современными павильонами и всей необходимой инфраструктурой. Однако с тех пор прошёл уже почти год, а никаких подробностей о ходе реализации этого амбициозного проекта так и не появилось.
Пока остаётся надеяться, что «к праздникам» хотя бы часть обещаний будет выполнена, а рынок всё-таки станет более современным, удобным и цивилизованным для горожан.