Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте решили привести в порядок внешний вид и подъезды к рынку «Аския»

Vaib.uz (Узбекистан. 24 ноября). В хокимияте Яккасарайского района объявили о планах по благоустройству территории и улучшению внешнего вида одного из самых известных рынков столицы — базара «Аския».

Источник: Vaib.Uz

Речь идёт не только об обновлении фасадов, но и о создании дополнительных удобств для покупателей, а также о реконструкции подъездных путей. Правда, точные сроки реализации этих обещаний в хокимияте так и не назвали — было лишь сказано, что всё планируется завершить «к праздникам», не уточнив, к каким именно.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что китайская компания Sheng-Ke International выиграла тендер на масштабную реконструкцию «Аскии». Согласно условиям, проект оценивался в весьма солидную сумму — 17,6 миллиона долларов (225,5 миллиарда сумов).

По плану инвесторы должны были построить современный экобазар, вместительную парковку на 400 автомобилей и холодильный склад. Взамен китайская компания получала бы право осваивать оставшуюся территорию базара, возведя там гостиницу и торгово-развлекательный комплекс с современными павильонами и всей необходимой инфраструктурой. Однако с тех пор прошёл уже почти год, а никаких подробностей о ходе реализации этого амбициозного проекта так и не появилось.

Пока остаётся надеяться, что «к праздникам» хотя бы часть обещаний будет выполнена, а рынок всё-таки станет более современным, удобным и цивилизованным для горожан.