В Ташкенте решили привести в порядок внешний вид и подъезды к рынку «Аския»

Речь идёт не только об обновлении фасадов, но и о создании дополнительных удобств для покупателей, а также о реконструкции подъездных путей. Правда, точные сроки реализации этих обещаний в хокимияте так и не назвали — было лишь сказано, что всё планируется завершить «к праздникам», не уточнив, к каким именно.