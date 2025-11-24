Все предприятия обязали снизить выбросы вдвое до конца этой недели — иначе штрафы и остановка деятельности

Тем, кто проигнорирует требование, грозит временная остановка деятельности на срок до 10 рабочих дней или даже ликвидация предприятия в установленном порядке, как это предусмотрено статьёй 22 закона «Об экологическом контроле».
Кроме того, к предприятиям-нарушителям будут применяться административные меры по статьям 85−1, 95 и 197−6 Кодекса об административной ответственности. В отдельных случаях предприятиям, чья деятельность стала причиной загрязнения воздуха, грозит и уголовная ответственность.
Особые требования выдвинуты для предприятий, относящихся к первой (тяжёлая промышленность) и второй категории (текстильная отрасль, производство стройматериалов и др.). Так, к 1 января 2026 года (для I категории) и к 1 июля 2026 года (для II категории) все такие предприятия обязаны:
установить автоматические станции мониторинга и анализа выбросов, с интеграцией данных в единую систему экологических органов.
оборудовать производство высокоэффективными установками для очистки пылевых и газовых выбросов, а также модернизировать существующие системы.
создать санитарно-защитные зоны с автоматизированными постами постоянного наблюдения.
За неисполнение этих требований к компаниям будут применяться компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды — причём их сумма увеличится в 5 раз.
Таким образом, власти демонстрируют намерение перейти от предупреждений к реальным санкциям за игнорирование экологических стандартов. Остаётся вопрос: готовы ли предприятия к столь жёстким переменам и смогут ли экологи действительно проконтролировать исполнение новых норм на практике?