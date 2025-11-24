Аналитики ЕАБР сказали про рост экономики Беларуси

Специалисты обратили внимание, что ВВП Беларуси увеличился на 1,5% год к году за период с января по октябрь 2025 года. Вместе с тем потребительская, а также инвестиционная активность продолжает и далее поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот вырос на 7,7% за январь-октябрь после 8,2% за январь-сентябрь.