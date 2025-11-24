Аналитики ЕАБР сказали про рост экономики Беларуси

Специалисты ЕАБР сказали, что происходит с экономикой Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты обратили внимание, что ВВП Беларуси увеличился на 1,5% год к году за период с января по октябрь 2025 года. Вместе с тем потребительская, а также инвестиционная активность продолжает и далее поддерживать расширение экономики. Розничный товарооборот вырос на 7,7% за январь-октябрь после 8,2% за январь-сентябрь.
Аналитики отмечают, что расширение инвестиций в основной капитал составило 13,2% после 15,3%. Кроме того, выпуск в сельском хозяйстве восстановился до уровня за период с января по октябрь 2024 года.
«Производство в промышленности в условиях охлаждения спроса со стороны России продолжает снижаться (-1,3% г/г). Благодаря повышенному внутреннему спросу ожидаем более высоких темпов роста по итогам 2025 году», — уточнили в ЕАБР.
