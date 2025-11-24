Глава Минфина сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Селиверстов, представляя проект закона, уточнил, что в нем был сохранен подход, связанный с дальнейшей дифференциацией подоходного налога. В частности, речь идет про введение третьей ставки 40% при доходах более 600 тысяч в год. Размер указанной ставки сейчас активно обсуждается с профильной комиссией Палаты представителей, заметил глава Минфина.
— При доходах до 350 тысяч рублей в год сохраняется базовая ставка 13%, сегодня это 220 тысяч. Это абсолютное большинство наших граждан, более 98%, — отметил Юрий Селиверстов.
По его словам, при доходах от 350 тысяч до 600 тысяч в год применятся действующая ставка — 25% к сумме превышения. Он заметил, что только при доходах более 600 тысяч рублей было предложено применять новую повышенную ставку в 40% (применять к сумме превышения).
По информации Министерства по налогам и сборам, под новую ставку может попасть около 1000 белорусов.
