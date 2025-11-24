Ричмонд
Глава Минфина сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси

Глава Минфина сказал, при каком доходе может действовать новая повышенная ставка налога 40%

Источник: Комсомольская правда

Глава Минфина сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Селиверстов, представляя проект закона, уточнил, что в нем был сохранен подход, связанный с дальнейшей дифференциацией подоходного налога. В частности, речь идет про введение третьей ставки 40% при доходах более 600 тысяч в год. Размер указанной ставки сейчас активно обсуждается с профильной комиссией Палаты представителей, заметил глава Минфина.

— При доходах до 350 тысяч рублей в год сохраняется базовая ставка 13%, сегодня это 220 тысяч. Это абсолютное большинство наших граждан, более 98%, — отметил Юрий Селиверстов.

По его словам, при доходах от 350 тысяч до 600 тысяч в год применятся действующая ставка — 25% к сумме превышения. Он заметил, что только при доходах более 600 тысяч рублей было предложено применять новую повышенную ставку в 40% (применять к сумме превышения).

По информации Министерства по налогам и сборам, под новую ставку может попасть около 1000 белорусов.

Тем временем МНС Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.

Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.

А еще в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.