Глава Минфина сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси

По его словам, при доходах от 350 тысяч до 600 тысяч в год применятся действующая ставка — 25% к сумме превышения. Он заметил, что только при доходах более 600 тысяч рублей было предложено применять новую повышенную ставку в 40% (применять к сумме превышения).