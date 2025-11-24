В Уфе в рамках КРТ построят более двух млн «квадратов» жилья

Ранее «Башинформ» писал о том, что портфель строящегося жилья на территории Башкирии сейчас достигает сейчас 3,5 млн «квадратов», за год его объем вырос на 7,5%. 149 застройщиков возводят 441 многоквартирный жилой дом. В 2025 году предусмотрена сдача 734 тысяч квадратных метров жилья. На следующий год планируется ввести в эксплуатацию более 1,1 млн «квадратов» в многоквартирных домах.