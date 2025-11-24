В Уфе в рамках КРТ построят более двух млн «квадратов» жилья

Площадь территорий КРТ составляет 332 гектара, на ней планируют построить 2,08 миллиона квадратных метров. Первый многоквартирный дом, планируется ввести в эксплуатацию в декабре. Объем инвестиций — 264,8 миллиардов рублей. Доход в бюджет от заключения договоров составил 567 миллионов рублей. Деньги направят на развитие города.
Ратмир Мавлиев отметил, что заключенные договоры позволят улучшить жилищные условия горожан. На выделенных земельных участках находятся 76 аварийных многоквартирных домов и 789 жилых домов без централизованных систем. Уже расселено более 8,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья, и свыше 595 человек получили новые квартиры или компенсацию.
Договорами КРТ также предусматривается строительство социальных учреждений и подготовка земельных участков с инженерной инфраструктурой для школ и детских садов.
До конца года мэрия намерена заключить еще три договора с потенциалом строительства более 800 тысяч квадратных метров нового жилья.
Ранее «Башинформ» писал о том, что портфель строящегося жилья на территории Башкирии сейчас достигает сейчас 3,5 млн «квадратов», за год его объем вырос на 7,5%. 149 застройщиков возводят 441 многоквартирный жилой дом. В 2025 году предусмотрена сдача 734 тысяч квадратных метров жилья. На следующий год планируется ввести в эксплуатацию более 1,1 млн «квадратов» в многоквартирных домах.