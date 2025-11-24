Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало про рост среднего размера пенсий в Беларуси в 2026 году

Минтруда Беларуси сказало, на что потратят основную часть бюджета фонда соцзащиты в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало про рост среднего размера пенсий в Беларуси в 2026 году. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

В понедельник, 24 ноября, в двух чтениях депутаты приняли бюджет Фонда соцзащиты на 2026 год с профицитом в 0,5 миллиарда рублей. Вместе с тем доходы бюджета фонда запланированы на уровне 39 миллиардов рублей.

— Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий — 31,1 миллиарда рублей, — подчеркнула министр труда и социальной защиты.

Наталия Павлюченко добавила, что средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров в 2026 году продолжит рост и увеличится на 14,5%. Он составит около 1100 рублей.

Тем временем базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026.