Минтруда сказало про рост среднего размера пенсий в Беларуси в 2026 году. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.
В понедельник, 24 ноября, в двух чтениях депутаты приняли бюджет Фонда соцзащиты на 2026 год с профицитом в 0,5 миллиарда рублей. Вместе с тем доходы бюджета фонда запланированы на уровне 39 миллиардов рублей.
— Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий — 31,1 миллиарда рублей, — подчеркнула министр труда и социальной защиты.
Наталия Павлюченко добавила, что средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров в 2026 году продолжит рост и увеличится на 14,5%. Он составит около 1100 рублей.
Тем временем базовая величина вырастет до 45 рублей в Беларуси с 1 января 2026.