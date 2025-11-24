Минтруда сказало про рост среднего размера пенсий в Беларуси в 2026 году

В понедельник, 24 ноября, в двух чтениях депутаты приняли бюджет Фонда соцзащиты на 2026 год с профицитом в 0,5 миллиарда рублей. Вместе с тем доходы бюджета фонда запланированы на уровне 39 миллиардов рублей.