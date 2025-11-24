Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублей

Бюджет Волгоградской области пополнят без малого 686 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Михаил Мишустин распорядился выделить региону дополнительные финансы на индексацию зарплат бюджетникам и реализацию соцпроектов.

— Регион вошел в число 33-х субъектов РФ, которым Правительство дополнительно направило в общей сложности 14 млрд рублей. Таким образом, федеральный центр оценил социальную ориентированность бюджета региона, исполнение взятых на себя обязательств, — сообщили в пресс-службе комитета финансов Волгоградской области.

Отметим, в регионе продолжается формирование главного финансового документа. Буквально несколько дней назад, на выходных, губернатор Андрей Бочаров вызвал чиновников облкомспорта для обсуждения профильных расходов в 2026 году.