Анапа несёт миллиардный убыток на фоне разлива мазута и падения турпотока

По данным Российского союза туриндустрии, курорт Анапа завершил летний сезон 2025 года с беспрецедентными потерями: снижение числа отдыхающих достигло примерно 60%, а совокупный недополученный доход превысил миллиард рублей.
Наиболее ощутимый удар пришёлся на направления, связанные с последствиями разлива мазута в акватории Керченского пролива. Именно этот фактор стал ключевым катализатором кризиса, резко сузив возможности для отдыха на море и ухудшив восприятие региона туристами.
Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, оценивая ситуацию через призму показателей внутреннего турпотока, подчёркивает, что общая динамика по России продолжает замедляться: итоговый рост за год едва достигает четырёх процентов, что примерно вдвое ниже прошлогоднего результата. По его оценке, в 2026 году стагнация может усилиться, а это означает, что анапскому турбизнесу потребуется расширенная государственная поддержка, поскольку нынешний сезон стал одним из самых сложных за последние годы и показал пределы устойчивости местной отрасли. Он обращает внимание на отсутствие чёткого понимания сроков ликвидации последствий экологической аварии, что мешает предпринимателям планировать работу хотя бы в пределах ближайших сезонов.
Схожую оценку даёт и Олег Мазур, представляющий один из крупнейших санаторных комплексов города — «ДиЛуч». По его словам, из-за ограничений в черноморской акватории и существенного оттока гостей местная санаторно-курортная система оказалась на грани выживания. Загрузка детских оздоровительных учреждений упала до 30−40%, что стало причиной глубокого снижения выручки и привело к временному закрытию отдельных корпусов, впервые за многолетнюю историю комплекса.
Несмотря на предоставленную правительством России отсрочку по налоговым обязательствам до конца 2025 года, Мазур указывает, что при текущем уровне доходов предприятия физически не смогут восстановить финансовые резервы к обозначенному сроку. Он считает необходимым добиваться продления льготного периода до начала 2027 года, чтобы дать курорту шанс стабилизироваться и восстановить планирование хозяйственной деятельности.
Таким образом, оценки, озвученные отраслевыми экспертами, отражают общий вывод Российского союза туриндустрии: совокупное влияние экологической катастрофы, падение турпотока и замедление отраслевой динамики привели анапский туристический сектор к масштабному кризису, последствия которого потребуют длительного времени и усиленной государственной поддержки для его преодоления.