Анапа несёт миллиардный убыток на фоне разлива мазута и падения турпотока

Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, оценивая ситуацию через призму показателей внутреннего турпотока, подчёркивает, что общая динамика по России продолжает замедляться: итоговый рост за год едва достигает четырёх процентов, что примерно вдвое ниже прошлогоднего результата. По его оценке, в 2026 году стагнация может усилиться, а это означает, что анапскому турбизнесу потребуется расширенная государственная поддержка, поскольку нынешний сезон стал одним из самых сложных за последние годы и показал пределы устойчивости местной отрасли. Он обращает внимание на отсутствие чёткого понимания сроков ликвидации последствий экологической аварии, что мешает предпринимателям планировать работу хотя бы в пределах ближайших сезонов.