В городе Башкирии повысят стоимость проезда в трамваях

С 1 декабря 2025 года трамвайное управление Салавата повышает стоимость проезда.

Источник: Башинформ

С 1 декабря в Салавате повысится стоимость проезда в трамвае. Как выяснил «Башинформ», стоимость одной поездки при оплате по бессрочным пластиковым картам, единым транспортным картам с транспортным приложением составит 33 рубля.

Оплата проезда за одну поездку при оплате наличными денежными средствами и банковскими картами будет стоить 35 рублей. Столько же придётся заплатить за провоз одного места багажа.

Напомним, в предыдущий раз цены на проезд в городском рельсовом транспорте в Салавате менялись в июне этого года. На данный момент оплата наличными и банковской картой в городе составляет 33 рубля за одну поездку, по карте «Алга» — 28 рублей.