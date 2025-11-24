«Белдорцентр» расширил компетенции в сфере контроля качества дорожной инфраструктуры

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП «Белдорцентр» расширил компетенции в сфере контроля качества объектов дорожной инфраструктуры, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Так, в текущем году отдел диагностики мостов управления технического надзора предприятия успешно прошел процедуру повторной аккредитации в Белорусском государственном центре аккредитации. Подтверждено соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025−2019, а также актуализирована область аккредитации.
Кроме того, предприятие получило в Министерстве архитектуры и строительства аттестат соответствия, подтверждающий право на выполнение работ по обследованию на объектах строительства третьего-четвертого классов сложности: автомобильных дорог и мостовых сооружений на них, аэродромных покрытий.
Еще одно направление работы — совершенствование норм затрат труда в дорожной деятельности. По запросу РУП «Минскавтодор-Центр» сотрудники «Белдорцентра» провели нормативные наблюдения за процессом работ по устройству четырехтросового дорожного удерживающего ограждения на сдвоенных стойках на автомобильной дороге М4 Минск — Могилев. Тросовые дорожные ограждения предназначены для предотвращения выезда автомобиля на встречную полосу движения.
Данное сооружение работает эффективно за счет аккумулирования энергии. Упругий трос мгновенно возвращает транспортное средство на дорогу, сохраняя жизнь водителя и пассажиров.
«Белдорцентр» — ведущая научно-техническая организация страны в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и мостов. -0-