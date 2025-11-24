Американские сенаторы призвали оштрафовать Meta за рекламу аферистов

Кроме того, Хоули и Блюменталь сослались на оценку самой Meta*, согласно которой до трети всех случаев мошенничества в Соединённых Штатах совершается с использованием её платформ. По данным FTC, это приводит к потерям потребителей свыше 50 млрд долларов в год.