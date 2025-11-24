Ричмонд
Американские сенаторы призвали оштрафовать Meta за рекламу аферистов

Сообщается, что около 16 млрд долларов годовой выручки компании приходится на рекламу, связанную с мошенничеством.

Источник: Аргументы и факты

Сенаторы США Джош Хоули и Ричард Блюменталь направили письмо в Федеральную торговую комиссию (FTC) и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) с призывом начать расследование в отношении компании Meta*. Об этом пишет агентство Reuters.

В обращении сенаторы требуют незамедлительно инициировать проверку и, в случае подтверждения фактов, обязать компанию вернуть незаконно полученные доходы, уплатить штрафы и прекратить размещение мошеннической рекламы.

Поводом для запроса стали внутренние документы Meta* за 2024 год, из которых следует, что около 10% годовой выручки компании приходится на рекламу, связанную с мошенничеством и «высокорисковыми» схемами.

В Meta* заявили, что за последние 1,5 года количество жалоб пользователей на подобную рекламу сократилось более чем на 50%. Представитель компании Энди Стоун назвал обвинения «преувеличенными и ошибочными».

При этом сенаторы выразили сомнение в искренности корпорации. По их словам, даже поверхностный просмотр открытой рекламной базы Meta* демонстрирует объявления о фиктивных выплатах, нелегальных азартных играх, криптоаферах и дипфейках с участием политиков.

Кроме того, Хоули и Блюменталь сослались на оценку самой Meta*, согласно которой до трети всех случаев мошенничества в Соединённых Штатах совершается с использованием её платформ. По данным FTC, это приводит к потерям потребителей свыше 50 млрд долларов в год.

Ранее стало известно, что мошенники начали красть данные граждан РФ под предлогом получения промокода.

* Деятельность Meta (владельца Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.