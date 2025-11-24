В «Великом камне» предложили создать специальные субпарки для инвесторов из ОАЭ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке «Великий камень» прошла онлайн-встреча с руководством AIM Congress (Объединенные Арабские Эмираты), международной инвестиционной и инновационной платформой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия. Отдельное внимание было уделено вопросам поддержки высокотехнологичных и инновационных предприятий Беларуси, расширению сотрудничества с ведущими свободными экономическими зонами ОАЭ, а также участию в инвестиционных мероприятиях AIM Congress.
Особый интерес вызвала инициатива создания в индустриальном парке «Великий камень» специальных субпарков для инвесторов из ОАЭ. Такая модель взаимодействия открывает дополнительные возможности для привлечения крупных зарубежных компаний, формирования региональных кластеров, локализации высокотехнологичных проектов и углубления промышленной кооперации.
По итогам встречи подписано партнерское соглашение, направленное на развитие долгосрочного и системного взаимодействия. Документ предусматривает совместную работу в рамках направления NEXGEN, ориентированного на поддержку стартапов, молодых предпринимателей, инкубаторов и акселераторов.
Цель сотрудничества — создание условий для роста, масштабирования и международного продвижения новых технологических команд, а также интеграция белорусской инновационной экосистемы в глобальные предпринимательские инициативы.
Заключенное соглашение открывает новые возможности для углубления международного партнерства, укрепления инвестиционной привлекательности парка и расширения глобальной поддержки талантливой молодежи и инновационного бизнеса Беларуси. -0-