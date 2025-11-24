Эксперт рассказал, что будет с рублем в ближайшем будущем

В настоящее время рублевые банковские депозиты могут принести более высокий доход.
В среднесрочной перспективе рубль может постепенно ослабнуть по отношению к доллару и евро. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Темпы роста российской экономики составляют не выше 1% в годовом выражении, а инфляция — около 7%. В таких условиях о по-настоящему крепком рубле говорить не приходится. Скорее всего, нас ожидает плавное ослабление рубля по отношению к доллару и евро», — заявил Беляев в интервью «Ридиус».
На внебиржевом рынке доллар опускался ниже 77 рублей, евро — до 89,7 рубля. Однако, по словам эксперта, делать долгосрочные выводы сложно, поскольку колебания рубля во многом носят искусственный характер. Финансовый аналитик заключил, что сейчас достаточно благоприятное время для покупки иностранной валюты. При этом вложения в доллары и евро — субъективное решение, тогда как рублевые банковские депозиты могут принести более высокий доход, уверен он.