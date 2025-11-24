Ярославская область заинтересована в закупках электротранспорта МАЗ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловые круги Ярославской области во главе с заместителем председателя правительства — министром дорожного хозяйства и транспорта Романом Душко, а также министром инвестиций и промышленности Александром Ольховым посетили МАЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Гостей ознакомили с производственными процессами Минского автомобильного завода. За столом переговоров обсудили ход реализации контракта, который находится в исполнении и будет завершен до конца текущего года.
Кроме того, было отмечено, что Ярославская область заинтересована в закупках электротранспорта. Стороны наметили пути дальнейшего сотрудничества, учитывая взаимный интерес: МАЗ не только поставляет пассажирскую технику в регион, но и закупает двигатели ЯМЗ.
До конца текущего года Минский автомобильный завод поставит в Ярославскую область 98 единиц пассажирской техники: 6 городских автобусов МАЗ 203; 14 междугородних машин МАЗ 257; 44 дизельных МАЗ 206; 34 экологичных МАЗ 206 на газомоторном топливе (КПГ). Поставка осуществляется в рамках масштабной транспортной реформы.
Ярославская область хорошо знакома с надежностью и комфортом техники МАЗ: в 2023 году в регион уже было поставлено порядка 140 автобусов. -0-