Ярославская область заинтересована в закупках электротранспорта МАЗ

Кроме того, было отмечено, что Ярославская область заинтересована в закупках электротранспорта. Стороны наметили пути дальнейшего сотрудничества, учитывая взаимный интерес: МАЗ не только поставляет пассажирскую технику в регион, но и закупает двигатели ЯМЗ.