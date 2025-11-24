«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ

«Газпром» зафиксировал рекордные объёмы отбора газа из подземных хранилищ в Европе. При этом серьёзные холода на континенте ещё не наступили.
Согласно сообщению компании, по данным европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные суточные объёмы отбора газа из подземных хранилищ за всю историю наблюдений в эти дни.
Сезон отбора в Европе стартовал 13 октября, однако хранилища были заполнены лишь на 83%. Особенно низкий уровень отмечался в странах с крупнейшими мощностями хранения: в Германии — 76%, в Нидерландах — 72%. К 21 ноября общий уровень заполненности подземных хранилищ в Европе опустился ниже 80%. Это один из самых низких показателей за последние 10 лет на эту дату.
«Впереди ещё несколько месяцев зимы. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», — сообщает «Газпром».
1 октября также сообщалось о рекорде по суточным поставкам газа из Единой системы газоснабжения России.