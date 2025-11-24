«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из европейских ПХГ

Сезон отбора в Европе стартовал 13 октября, однако хранилища были заполнены лишь на 83%. Особенно низкий уровень отмечался в странах с крупнейшими мощностями хранения: в Германии — 76%, в Нидерландах — 72%. К 21 ноября общий уровень заполненности подземных хранилищ в Европе опустился ниже 80%. Это один из самых низких показателей за последние 10 лет на эту дату.