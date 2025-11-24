Bloomberg: российская нефть потекла в Индию по рекордной скидке

До введения последних ограничений ценовая разница составляла примерно 3 доллара, однако сейчас она выросла более чем в два раза. Речь идет о поставках, которые планируется отгрузить в декабре и доставить в Индию в январе. Индийские нефтеперерабатывающие заводы выражают готовность вернуться к закупкам, но рассматривают сотрудничество только с компаниями, не попавшими под санкции, что составляет около 20 процентов поставщиков.