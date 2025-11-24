Французы за октябрь сняли рекордные €3,81 млрд со своих сберсчетов Livret A

Французские вкладчики сняли рекордные €3,81 млрд в октябре со своих сберегательных счетов в Livret A на фоне растущей инфляции. Об этом сообщает France24.
В октябре снятия превысили депозиты почти на €3 млрд, так как исторически низкие процентные ставки не мотивировали людей к сбережениям.
Отмечается, что популярная во Франции схема налоговых свободных сберегательных счетов, регулируемая государством, известная как «Livret A», может повысить процентные ставки в феврале следующего года.
Ситуация со снятием средств стала крупнейшим оттоком денег за последние 16 лет.
Ранее глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало предупредил, что страна рискует столкнуться с «удушающим» воздействием на экономику из-за роста государственного долга.