Топ-менеджеров «Мечела» освободят от наказания за хищения сотен миллионов рублей

В Мещанском районном суде Москвы в сентябре прошлого года началось рассмотрение дела о хищении почти 16 миллионов акций компании «Мечел». Ущерб, нанесенный компании, оценивается в 560 миллионов рублей. К моменту начала судебного процесса срок содержания обвиняемых под стражей уже истек, как и десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности.