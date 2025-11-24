У экс-депутата заксобрания Завгородней арестовали особняк в центре Челябинска

Четырехэтажное офисное здание на улице Пушкина напротив пожарной части Иванов построил во второй половине двухтысячных годов. В то время он был успешным строителем. К 2022 году Иванов накопил много долгов. Сейчас он находится в СИЗО, обвиняется в уходе от налогов и признан банкротом. Завгородняя также обвиняется в уходе от налогов, но находится на свободе, под запретом определенных действий. Процесс по уголовным делам супругов слушается в Центральном райсуде Челябинска.