Российская нефть достигла рекордного дисконта

Российская нефть марки Urals столкнулась с рекордным увеличением дисконта после введения американских санкций.
Согласно данным Bloomberg, в настоящее время российская нефть предлагается индийским нефтеперерабатывающим заводам с дисконтом в $7 за баррель по отношению к эталонной марке Brent — это вдвое превышает показатель до санкций, когда разница составляла около $3.
Особенностью текущей ситуации является то, что индийские НПЗ готовы рассматривать только поставки от компаний, не подпадающих под американские ограничения. Речь идёт о партиях, отгрузка которых запланирована на декабрь с доставкой в Индию в январе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.