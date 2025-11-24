Ричмонд
Российская нефть достигла рекордного дисконта

Российская нефть марки Urals столкнулась с рекордным увеличением дисконта после введения американских санкций.

Согласно данным Bloomberg, в настоящее время российская нефть предлагается индийским нефтеперерабатывающим заводам с дисконтом в $7 за баррель по отношению к эталонной марке Brent — это вдвое превышает показатель до санкций, когда разница составляла около $3.

Особенностью текущей ситуации является то, что индийские НПЗ готовы рассматривать только поставки от компаний, не подпадающих под американские ограничения. Речь идёт о партиях, отгрузка которых запланирована на декабрь с доставкой в Индию в январе.

Ранее глава Минфина США назвал санкции ЕС против России провальными.

