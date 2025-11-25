В Ташкенте вновь начнут восстанавливать арыки

Долгие годы после распада СССР арыками практически никто не занимался: каналы стали смесью ливневой и сточной системы. В арыки начали выбрасывать мусор, который быстро забивает узкие участки, а из-за неконтролируемого самостроя число таких «проблемных точек» выросло в разы. Дополнительную проблему создало массовое асфальтирование и бетонирование города — арыки во многих местах просто превратились в никому не нужные лунки по краям дорог.
Теперь хокимият Ташкента совместно с Управлением по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий планирует поэтапное восстановление и модернизацию арыков. В рамках проекта предусмотрены расчистка и ремонт существующих русел, восстановление повреждённых участков, наведение порядка на прилегающих территориях, создание условий для дальнейшей регулярной эксплуатации.
Главная цель работы — повысить эффективность водоотведения и орошения, снизить запылённость и улучшить экологическое состояние городской среды, опираясь на проверенные временем решения.
Проект, который стартует весной 2026 года, станет частью системной работы по развитию городской инфраструктуры и повышению комфорта жизни ташкентцев. Жителям остаётся надеяться, что новая жизнь арыков не обернётся очередной формальной кампанией, а действительно поможет вернуть столице привычный зелёный облик и чистый воздух.