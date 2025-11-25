В Ташкенте вновь начнут восстанавливать арыки

Долгие годы после распада СССР арыками практически никто не занимался: каналы стали смесью ливневой и сточной системы. В арыки начали выбрасывать мусор, который быстро забивает узкие участки, а из-за неконтролируемого самостроя число таких «проблемных точек» выросло в разы. Дополнительную проблему создало массовое асфальтирование и бетонирование города — арыки во многих местах просто превратились в никому не нужные лунки по краям дорог.