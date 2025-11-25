Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 25 ноября

Национальный банк изменил курсы валют на 25 ноября, вторник. В частности, стали ниже курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 25 ноября, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9225 белорусского рубля, 1 евро — 3,3698 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6982 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в понедельник, 24 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже. Ощутимее при этом изменился в сторону понижения курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0011 белрубля, курс евро подрос на 0,0012 белрубля, а курс российского рубля потяжелел на 0,0033 белрубля.
