Екатеринбург стал одним из лидеров продаж недвижимости

Рост объемов продаж в УрФО происходит на фоне активного развития строительного сектора в регионе. С 2020 года объем жилья в Екатеринбурге увеличился на 90%, а во втором полугодии 2025-го наблюдается восстановление спроса на первичное жилье. Тренд последних месяцев — увеличение продаж на фоне снижения ставки и большей доступности ипотечных программ.