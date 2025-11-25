Спор акционеров соликамского завода по иску прокуратуры дошел до Верховного суда

В мае 2024 года арбитраж вынес решение в пользу Генпрокуратуры по соответствующему иску. URA.RU уже писало, что в качестве ответчиков в деле фигурировали более 2,3 тысячи юридических и физических лиц. Суд установил наличие нарушений в процессе приватизации завода, в связи с чем признал все последующие сделки с ценными бумагами ничтожными. Однако позднее апелляционная инстанция отменила данное постановление, признав законными права тех лиц, которые приобрели акции в ходе организованных торгов.