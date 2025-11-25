Функциональность вместо простора: какие квартиры больше всего покупают в Екатеринбурге

В сообщении подчеркивается, что покупатели отдают предпочтение компактным и функциональным планировкам. Тенденция может быть связана с тем, что такие квартиры отвечают потребностям современных горожан: они удобны для небольших семей и одиночек, а также более доступны с точки зрения стоимости.