Функциональность вместо простора: какие квартиры больше всего покупают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на рынке недвижимости доминируют квартиры средней площади. Об этом URA.RU сообщает IT-компания «Философт».

В Екатеринбурге 56% покупок приходятся на квартиры средней площади.

«На крупнейшем рынке округа по-прежнему доминируют квартиры средней площади около 40 квадратных метров — на них приходится 56% всех покупок. Еще 32% сделок приходятся на более просторные варианты около 58 квадратных метров…», — сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что покупатели отдают предпочтение компактным и функциональным планировкам. Тенденция может быть связана с тем, что такие квартиры отвечают потребностям современных горожан: они удобны для небольших семей и одиночек, а также более доступны с точки зрения стоимости.