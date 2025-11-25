Стало известно о рекордных отборах газа из европейских хранилищ

По оценкам международных агентств, отставание по запасам связано со снижением импорта сжиженного газа и увеличением спроса в европейских странах. При этом ожидалось, что к октябрю запасы всё же достигнут установленных нормативов за счёт роста поставок из-за океана и снижения спроса на азиатских рынках.