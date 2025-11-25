Стало известно о рекордных отборах газа из европейских хранилищ

Стало известно, что 19, 20 и 21 ноября 2025 года в Европе зафиксированы максимальные за всю историю наблюдений суточные отборы газа из подземных хранилищ. Эти данные приводятся профильными структурами и подтверждаются газовой компанией.
По информации отраслевых источников, к началу сезона отбора европейские хранилища были заполнены примерно на 83 процента. Уже к 21 ноября уровень опустился ниже 80 процентов — это один из самых низких показателей за последнее десятилетие.
Эксперты предупреждают: впереди несколько месяцев зимней погоды, и при продолжительных холодах недостаток запасов может поставить под угрозу стабильное снабжение потребителей.
Ранее представители газовой компании подчёркивали, что некоторым странам Европы будет сложно достичь целевых уровней заполненности хранилищ. В зоне риска назывались Германия и Нидерланды. В начале года специалисты уже фиксировали ускоренное снижение запасов и прогнозировали существенное опустошение хранилищ к следующему сезону.
По оценкам международных агентств, отставание по запасам связано со снижением импорта сжиженного газа и увеличением спроса в европейских странах. При этом ожидалось, что к октябрю запасы всё же достигнут установленных нормативов за счёт роста поставок из-за океана и снижения спроса на азиатских рынках.
