Дом с продающейся квартирой в Старом Кировске Омска признан аварийным

В минувший понедельник, 24 ноября 2025 года, обнародовано постановление городской администрации, расширяющее перечень домов, признанных аварийными. Такой статус присвоен дому № 83 по улице 5-й Кировской, расположенному неподалеку от остановки «Южная» в Старом Кировске.
По данным Фонда развития территорий, жилой объект представляет собой двухэтажный кирпичный дом 1947 года постройки на 16 квартир, в нем зарегистрировано 32 жильца.
Документом установлен срок расселения до 31 декабря 2032 года.
Примечательно: по состоянию на 25 ноября 2025 года, на ресурсах по продаже недвижимости зарегистрировано объявление о реализации одной из квартир в указанном доме за 4,5 миллиона рублей.