Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом с продающейся квартирой в Старом Кировске Омска признан аварийным

Старый Кировск Омска «прирос» еще одним аварийным домом.

Источник: SuperOmsk.ru

В минувший понедельник, 24 ноября 2025 года, обнародовано постановление городской администрации, расширяющее перечень домов, признанных аварийными. Такой статус присвоен дому № 83 по улице 5-й Кировской, расположенному неподалеку от остановки «Южная» в Старом Кировске.

По данным Фонда развития территорий, жилой объект представляет собой двухэтажный кирпичный дом 1947 года постройки на 16 квартир, в нем зарегистрировано 32 жильца.

Документом установлен срок расселения до 31 декабря 2032 года.

Примечательно: по состоянию на 25 ноября 2025 года, на ресурсах по продаже недвижимости зарегистрировано объявление о реализации одной из квартир в указанном доме за 4,5 миллиона рублей.