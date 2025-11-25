В Омске начали вырубать деревья на заброшенной станции метро

В Омске стали замечать активность в районе заброшенной станции метро. В соцсетях очевидцы сообщили о вырубке кустарников и деревьев, которые ранее росли на территории станции.
«Годами на месте станции метро росли кустарники и деревья. Летом это хоть немного скрывало состояние территории, и никто не обращал внимания. А теперь начали вырубать всё вокруг котлована с обеих сторон», — поделились местные жители в паблике «Аварийный Омск».
В ответ на обеспокоенность жителей министерство транспорта Омской области пояснило, что работы являются частью плановых сезонных мероприятий по уходу за территорией и поддержанию её в надлежащем состоянии.
«Это регулярные работы по содержанию и эксплуатации объекта», — сообщили в ведомстве.