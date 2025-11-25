В Омске начали вырубать деревья на заброшенной станции метро

«Годами на месте станции метро росли кустарники и деревья. Летом это хоть немного скрывало состояние территории, и никто не обращал внимания. А теперь начали вырубать всё вокруг котлована с обеих сторон», — поделились местные жители в паблике «Аварийный Омск».