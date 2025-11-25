Раскрыто, что Северный морской путь загружен проектами на 10 лет вперед

Ранее на международном форуме «Арктика — территория диалога» Владимир Путин отмечал, что за десятилетие грузопоток по Севморпути вырос почти в десять раз: с четырёх миллионов тонн в 2014 году до почти 38 миллионов тонн в прошлом году. Российский лидер подчёркивал, что маршрут должен стать ключевым участком трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.