Раскрыто, что Северный морской путь загружен проектами на 10 лет вперед

Стало известно, что текущие промышленные инициативы уже формируют устойчивый грузопоток по Северному морскому пути вплоть до 2035 года. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил президенту Владимиру Путину на рабочей встрече.
По словам главы региона, структуированные проекты и программы сопровождения обеспечивают стабильный рост перевозок. Однако после 2035 года возникает риск снижения объёмов, поэтому требуется заранее определить новые направления инвестиций и сформировать дополнительную товарную базу.
Ранее на международном форуме «Арктика — территория диалога» Владимир Путин отмечал, что за десятилетие грузопоток по Севморпути вырос почти в десять раз: с четырёх миллионов тонн в 2014 году до почти 38 миллионов тонн в прошлом году. Российский лидер подчёркивал, что маршрут должен стать ключевым участком трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Северный морской путь проходит вдоль арктических берегов России, объединяя европейские и дальневосточные порты, а также устья крупных сибирских рек. Его дальнейшее развитие рассматривается как приоритет национальной транспортной политики.
