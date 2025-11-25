В Новосибирске создают единый центр управления сибирскими трассами

В Сибири формируют единый центр управления федеральными автомобильными дорогами: управления «Алтай» и «Енисей» присоединяются к «Сибуправтодору». Приказ о реорганизации уже подписан Минтрансом РФ.
Согласно данным ЕГРЮЛ, учреждения из Алтайского края и Красноярска будут преобразованы в филиалы и продолжат курировать закреплённые за ними трассы. Руководство же объединённой структурой сосредоточат в головном офисе в Новосибирске.
В ФКУ «Сибуправтодор» пояснили, что оптимизация необходима для повышения эффективности работы, улучшения координации, устранения дублирующих функций и повышения прозрачности. Концентрация ресурсов должна усилить выполнение задач в рамках единой технической и бюджетной политики.
Реорганизация затронет стратегическое планирование, автоматизацию процессов, внедрение современных технологий и оптимизацию управления государственным имуществом в дорожной сфере.
Процесс объединения продлится до сентября 2026 года. Ведомство подчёркивает: качество дорожных работ не пострадает, а кадровые изменения будут проходить в строгом соответствии с трудовым законодательством.